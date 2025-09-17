Lire avec les chiens Médiathèque Biscarrosse

Lire avec les chiens Médiathèque Biscarrosse mercredi 17 septembre 2025.

Médiathèque 165 rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-17 15:15:00
fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-09-17 2025-10-15 2025-12-10

Unique condition savoir lire !

Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…

Rendez-vous mensuel

Créneau de 15 minutes par enfant

Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil au 05 58 78 74 17   .

Médiathèque 165 rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17  mediatheque@ville-biscarrosse.fr

L’événement Lire avec les chiens Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grands Lacs