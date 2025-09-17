Lire avec les chiens Médiathèque Biscarrosse
Lire avec les chiens
Médiathèque 165 rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Gratuit
Début : 2025-09-17 15:15:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-09-17 2025-10-15 2025-12-10
Unique condition savoir lire !
Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…
Rendez-vous mensuel
Créneau de 15 minutes par enfant
Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil au 05 58 78 74 17 .
Médiathèque 165 rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
