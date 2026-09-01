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Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Municipale de Biscarrosse · Biscarrosse

Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque Municipale de Biscarrosse
Adresse
165 Rue Jules Ferry
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Lire avec les chiens

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:15:00
fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Unique condition : savoir lire !

Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…

Rendez-vous bimensuels

Créneau de 15 minutes par enfant

Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil au 05 58 78 74 17   .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17  mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Lire avec les chiens

L’événement Lire avec les chiens Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs

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