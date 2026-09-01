Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Municipale de Biscarrosse · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Lire avec les chiens
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:15:00
fin : 2026-09-30 11:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Unique condition : savoir lire !
Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…
Rendez-vous bimensuels
Créneau de 15 minutes par enfant
Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil au 05 58 78 74 17 .
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
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English : Lire avec les chiens
L’événement Lire avec les chiens Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs
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