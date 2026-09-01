Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Lire avec les chiens

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:15:00

fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Unique condition : savoir lire !

Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…

Rendez-vous bimensuels

Créneau de 15 minutes par enfant

Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil au 05 58 78 74 17 .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Lire avec les chiens

L’événement Lire avec les chiens Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs