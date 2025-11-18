Lire avec mon bébé Salle des fêtes Aubas

Lire avec mon bébé

Salle des fêtes Place du platane Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18 2025-12-16 2026-01-20

De la naissance jusqu’à 3 ans, la puéricultrice de PMI vous propose un temps de lecture avec votre bébé dans un cocon doux et confortable.

Venez partager un moment littéraire avec votre enfant.

De la naissance jusqu’à 3 ans, la puéricultrice de PMI vous propose un temps de lecture avec votre bébé dans un cocon doux et confortable.

Venez partager un moment littéraire avec votre enfant. .

Salle des fêtes Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 76 43

English : Lire avec mon bébé

From birth to 3 years, the PMI nursery nurse invites you to read with your baby in a soft, comfortable cocoon.

Come and share a literary moment with your child.

German : Lire avec mon bébé

Von der Geburt bis zum Alter von 3 Jahren bietet Ihnen die Mütterberaterin des PMI eine Lesezeit mit Ihrem Baby in einem weichen und bequemen Kokon an.

Kommen Sie und teilen Sie einen literarischen Moment mit Ihrem Kind.

Italiano :

Dalla nascita fino ai 3 anni, l’infermiera del nido PMI vi offre la possibilità di leggere con il vostro bambino in un soffice e confortevole bozzolo.

Venite a condividere un momento letterario con il vostro bambino.

Espanol : Lire avec mon bébé

Desde el nacimiento hasta los 3 años, la guardería PMI le ofrece la posibilidad de leer con su bebé en un capullo suave y confortable.

Venga a compartir un momento literario con su hijo.

L’événement Lire avec mon bébé Aubas a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère