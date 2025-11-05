Lire avec Ozana et Praline De 6 à 13 ans Altkirch
Lire avec Ozana et Praline De 6 à 13 ans Altkirch mercredi 5 novembre 2025.
Lire avec Ozana et Praline De 6 à 13 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 15:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Atelier de médiation animale animé par Marie-Paule Remond. Session de 10 minutes par enfant. Sur inscription
Un moment calme, bienveillant, propice à l’épanouissement de la lecture à voix haute grâce au contact d’Ozana et Praline, grandes amatrices d’histoires courtes.
Votre enfant rencontre des difficultés pour lire ? Il a besoin de prendre goût à la lecture ? Pour l’aider à devenir un lecteur épanoui, nous proposons une méthode originale de médiation animale. Ozana et Praline, deux adorables chiennes, seront présentes à la médiathèque pour une activité ludique permettant aux enfants de (re)trouver le plaisir de la lecture, dans un climat de bienveillance et de confiance.
Atelier de médiation animale animé par Marie-Paule Remond.
Session de 10 minutes par enfant. .
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
English :
Animal mediation workshop led by Marie-Paule Remond. 10-minute session per child. Registration required
German :
Workshop zur Tiervermittlung, geleitet von Marie-Paule Remond. Sitzung von 10 Minuten pro Kind. Auf Anmeldung
Italiano :
Laboratorio di mediazione animale condotto da Marie-Paule Remond. Sessione di 10 minuti per bambino. Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Taller de mediación animal dirigido por Marie-Paule Remond. Sesión de 10 minutos por niño. Inscripción obligatoria
L’événement Lire avec Ozana et Praline De 6 à 13 ans Altkirch a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Sundgau