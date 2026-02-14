Lire avec son bébé, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières

Lire avec son bébé Mercredi 18 février, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – 0/3ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T11:00:00+01:00

Venez plonger dans ce bain de langage où les mots résonnent et vous emportent dans le monde incroyable de l’imaginaire.

Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Séance de lecture de livres pour tout petits