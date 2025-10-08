Lire avec son bébé Médiathèque Mellac

Lire avec son bébé Médiathèque Mellac mercredi 8 octobre 2025.

Lire avec son bébé

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Nous vous proposons

Un espace aménagé pour vous installer et lire une histoire à votre enfant.

Une sélection des albums pour les tout-petits sur le thème de l’automne.

Venez partager un moment de découverte et de complicité avec votre enfant.

Sans inscription, ouvert à toutes et à tous ! .

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

