Lire avec son bébé Médiathèque Mellac mercredi 8 octobre 2025.
Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac Finistère
2025-10-08 10:30:00
2025-10-08
Nous vous proposons
Un espace aménagé pour vous installer et lire une histoire à votre enfant.
Une sélection des albums pour les tout-petits sur le thème de l'automne.
Venez partager un moment de découverte et de complicité avec votre enfant.
Sans inscription, ouvert à toutes et à tous !
Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
