Lire avec son bébé Médiathèque Mellac mercredi 14 janvier 2026.

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac Finistère

Début : 2026-01-14 10:30:00
2026-01-14

Nous vous proposons
Un espace aménagé pour vous installer et lire une histoire à votre enfant.
Une sélection des albums pour les tout-petits sur le thème de l’automne.
Venez partager un moment de découverte et de complicité avec votre enfant.

Sans inscription, ouvert à toutes et à tous !   .

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

