Lire avec un animal : une méthode douce et câline, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Lire avec un animal : une méthode douce et câline Mercredi 11 mars, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur réservation

Tu as entre 6 et 9 ans, tu n’aimes pas trop lire ou au contraire, tu as toujours rêvé de devenir un.e champion.ne de la lecture à haute voix et tu as besoin de t’entraîner ?

Relax ! Quel que soit ton cas, nous avons la solution !

Rejoins Odile, de l’association Médiamimaux 33, et ses animaux, monte sur scène, ou mets-toi dans un petit coin et fais -leur la lecture !

Pour tous à partir de 6 ans

