Lire avec un chien : médiation animale à la bibliothèque ! Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Samedi 13 décembre : Lire avec un chien

1 séance d’une heure à 10h30

Lire avec un chien, c’est lire sans crainte du jugement. Cette séance encourage les enfants à la lecture, l’expression et renforce la confiance en soi : le lecteur c’est l’enfant, son public c’est le chien !

> Pour les 7 à 12 ans, sur inscription

Le site de Glam Médiation Animale ici

Nous accueillons Alexiane, de Glam Médiation Animale, qui vous invite à rencontrer Atlas, son chien médiateur, lors d’une séance unique où ce compagnon bienveillant devient un allié précieux pour la lecture, l’apprentissage et le bien-être.

Venez découvrir les bienfaits d’une douce rencontre entre l’humain et l’animal !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit sous condition

Réservation obligatoire, places limitées

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/