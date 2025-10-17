LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Canet

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

145 avenue Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Début : 2025-10-17

fin : 2025-11-21

2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19

Un temps de lectures, de comptines, de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription Gratuit.

145 avenue Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74 nelly.bibliotheque@gmail.com

English :

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.

Registration required Free.

German :

Eine Zeit für Lesungen, Reime und Fingerspiele mit Kleinkindern.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Nach Anmeldung Kostenlos.

Italiano :

Un momento di lettura, filastrocche e giochi con le dita con i più piccoli.

Per bambini da 0 a 3 anni.

È necessaria l’iscrizione Gratis.

Espanol :

Un momento para la lectura, las canciones infantiles y los juegos de dedos con los más pequeños.

Para niños de 0 a 3 años.

Inscripción obligatoria Gratuito.

