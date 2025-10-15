LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras mercredi 15 octobre 2025.

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17

Un temps de lectures, de comptines, de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription Gratuit.

Un temps de lectures, de comptines, de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription Gratuit. .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com

English :

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.

Registration required Free.

German :

Eine Zeit für Lesungen, Reime und Fingerspiele mit Kleinkindern.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Nach Anmeldung Kostenlos.

Italiano :

Un momento di lettura, filastrocche e giochi con le dita con i più piccoli.

Per bambini da 0 a 3 anni.

È necessaria l’iscrizione Gratis.

Espanol :

Un momento para la lectura, las canciones infantiles y los juegos de dedos con los más pequeños.

Para niños de 0 a 3 años.

Inscripción obligatoria Gratuito.

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS