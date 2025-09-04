Lire dans le monde – Exposition Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages Paris

Lire dans le monde – Exposition Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages Paris jeudi 4 septembre 2025.

Voyageuse aguerrie, artiste photographe et plasticienne française, Véronique Durruty explore les sens et les sensations à travers les voyages. Elle s’interroge sur la beauté, la réalité, et l’importance de l’imaginaire et de l’invisible. Elle aime métisser les genres et mélanger les supports. Elle a publié plus de 40 ouvrages d’auteur et exposé dans le monde entier. En France, son travail a été exposé entre autres, sur les Grilles du Luxembourg, aux Rencontres d’Arles, au Musée Dapper, ou encore au MuCem.

Véronique Durruty nous raconte deux

histoires parallèles, de l’enfance à l’âge adulte, entre apprentissage et

transmission. Ses photos seront éclairées par des

données clés sur chaque pays : taux de scolarisation, taux

d’alphabétisation,…

L’artiste dévoilera également des carnets

de voyage, comportant des interventions d’enfants, ainsi qu’une série

d’encres sur papier autour des croyances de l’enfance.

Comptoir des Voyages vous accueille dans son Ephémère Galerie :

au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :

Jeudi 04 septembre :

17h30 – 20h.

Du vendredi 05 au samedi 13 septembre :

11h30 – 18h30.

Fermé le

dimanche

Dans l’Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages, laissez vous transporter à travers l’objectif de Véronique Durruty, entre sensibilité artistique et regard documentaire. Cette artiste nomade, en écho à la rentrée scolaire, nous invite à poser un regard sur le rôle de la lecture et les enjeux de l’alphabétisation à travers le monde.

Du vendredi 05 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h30 à 18h30

Le jeudi 04 septembre 2025

de 17h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T20:30:00+02:00

fin : 2025-09-13T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T17:30:00+02:00_2025-09-04T20:00:00+02:00;2025-09-05T11:30:00+02:00_2025-09-05T18:30:00+02:00;2025-09-06T11:30:00+02:00_2025-09-06T18:30:00+02:00;2025-09-08T11:30:00+02:00_2025-09-08T18:30:00+02:00;2025-09-09T11:30:00+02:00_2025-09-09T18:30:00+02:00;2025-09-10T11:30:00+02:00_2025-09-10T18:30:00+02:00;2025-09-11T11:30:00+02:00_2025-09-11T18:30:00+02:00;2025-09-12T11:30:00+02:00_2025-09-12T18:30:00+02:00;2025-09-13T11:30:00+02:00_2025-09-13T18:30:00+02:00

Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages 12, rue Saint Victor 75005 Paris

https://dj4h3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sh/7nVTPdZCTJDXOk5YTtI69PNa7cH9iBL/OljiKEkj_wzR https://www.facebook.com/Comptoirvoyages/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Comptoirvoyages/?locale=fr_FR