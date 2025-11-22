Lire dans tous les sens Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Lire dans tous les sens

Une ergothérapeute et une professeure des écoles proposent un atelier de lecture et de motricité avec les enfants Lecture d’albums, activités au sol, découverte de petits objets et de matières… Tout pour lier littérature jeunesse et développement sensori-moteur !

0-3 ans, sur inscription

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Lire dans tous les sens

An occupational therapist and a school teacher offer a reading and motor skills workshop for children: Book reading, floor activities, discovery of small objects and materials… Everything you need to link children’s literature and sensory-motor development!

0-3 years, on registration

German : Lire dans tous les sens

Eine Ergotherapeutin und eine Schullehrerin bieten einen Lese- und Motorikworkshop mit Kindern an: Lesen von Alben, Aktivitäten auf dem Boden, Entdecken von kleinen Objekten und Materialien… Alles, um Kinderliteratur und sensomotorische Entwicklung miteinander zu verbinden!

0-3 Jahre, auf Anmeldung

Italiano :

Una terapista occupazionale e un’insegnante di scuola propongono un laboratorio di lettura e motricità per bambini: Lettura di libri, attività a terra, scoperta di piccoli oggetti e materiali… Tutto ciò che serve per collegare letteratura per bambini e sviluppo sensomotorio!

0-3 anni, iscrizione obbligatoria

Espanol : Lire dans tous les sens

Una terapeuta ocupacional y una maestra de escuela ofrecen un taller de lectura y motricidad para niños: Lectura de libros, actividades en el suelo, descubrimiento de pequeños objetos y materiales… ¡Todo lo necesario para vincular la literatura infantil y el desarrollo sensomotor!

0-3 años, inscripción obligatoria

