Lire dans tous les sens Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Lire dans tous les sens

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Une ergothérapeute et une professeure des écoles proposent un atelier de lecture et de motricité avec les enfants : Lecture d’albums, activités au sol, découverte de petits objets et de matières… Tout pour lier littérature jeunesse et développement sensori-moteur !

Sur inscription, 0>3ans, 1h.

Une ergothérapeute et une professeure des écoles proposent un atelier de lecture et de motricité avec les enfants : Lecture d’albums, activités au sol, découverte de petits objets et de matières… Tout pour lier littérature jeunesse et développement sensori-moteur !

Sur inscription, 0>3ans, 1h. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lire dans tous les sens

An occupational therapist and a school teacher offer a reading and motor skills workshop for children: Book reading, floor activities, discovery of small objects and materials… Everything to link children’s literature and sensory-motor development!

Registration required, 0>3 years, 1h.

L’événement Lire dans tous les sens Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande