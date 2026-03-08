Lire dans tous les sens Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Lire dans tous les sens

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une ergothérapeute et une professeure des écoles proposent un atelier de lecture et de motricité avec les enfants Lecture d’albums, activités au sol, découverte de petits objets et de matières… Tout pour lier littérature jeunesse et développement sensori-moteur !/ Sur inscription, 0>3ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Lire dans tous les sens

An occupational therapist and a school teacher offer a reading and motor skills workshop for children: Book reading, floor activities, discovery of small objects and materials… Everything you need to link children’s literature and sensory-motor development Registration required, 0>3 years old

