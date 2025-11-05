Lire délivre Médiathèque Arbois
Lire délivre Médiathèque Arbois mercredi 5 novembre 2025.
Lire délivre
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Spectacle humoristique Lire délivre ! , par la compagnie JeTAime, avec le comédien Salim Nalajoie. Les livres, si on ne les lit plus, un jour, il n’y en aura plus. Pour éviter ce phénomène, Didier Grangeret vous présente des livres tellement faciles à lire ! .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
English : Lire délivre
German : Lire délivre
Italiano :
Espanol :
L’événement Lire délivre Arbois a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA