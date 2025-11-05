Lire délivre Médiathèque Arbois

Lire délivre

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Spectacle humoristique Lire délivre ! , par la compagnie JeTAime, avec le comédien Salim Nalajoie. Les livres, si on ne les lit plus, un jour, il n’y en aura plus. Pour éviter ce phénomène, Didier Grangeret vous présente des livres tellement faciles à lire ! .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

