Café lecture Médiathèque Poligny

Café lecture

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez partager vos coups de cœur !

Chacun parle d’un livre qu’il a aimé, histoire de partager et de profiter des coups de cœur de chaque lecteur !

Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Poligny a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA