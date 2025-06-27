Café lecture Médiathèque Poligny
Café lecture Médiathèque Poligny samedi 11 avril 2026.
Café lecture
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez partager vos coups de cœur !
Chacun parle d’un livre qu’il a aimé, histoire de partager et de profiter des coups de cœur de chaque lecteur !
Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Café lecture
L’événement Café lecture Poligny a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA