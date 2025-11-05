Lire, Dire, Vivre à voix haute Culture et citoyenneté à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Lire, Dire, Vivre à voix haute Culture et citoyenneté à la médiathèque

Sous la direction de Laurent Soffiati, comédien, metteur en scène et directeur artistique l’Intergroupe Marcel Pagnol vous propose de venir écouter des textes préparés lors d’un stage de lecture à voix haute autour des thèmes: Culture et citoyenneté.

English :

Under the direction of Laurent Soffiati, actor, director and artistic director, Intergroupe Marcel Pagnol invites you to listen to texts prepared during a read-aloud workshop on the themes of culture and citizenship.

German :

Unter der Leitung von Laurent Soffiati, Schauspieler, Regisseur und künstlerischer Leiter, lädt die Intergroup Marcel Pagnol Sie ein, Texte zu hören, die in einem Vorlesekurs zu den Themen Kultur und Staatsbürgerschaft vorbereitet wurden.

Italiano :

Sotto la direzione di Laurent Soffiati, attore, regista e direttore artistico, l’Intergroupe Marcel Pagnol vi invita a venire ad ascoltare i testi preparati durante un laboratorio di lettura ad alta voce sui temi della cultura e della cittadinanza.

Espanol :

Bajo la dirección de Laurent Soffiati, actor, director y director artístico, el Intergrupo Marcel Pagnol le invita a venir a escuchar textos preparados durante un taller de lectura en voz alta sobre los temas de la cultura y la ciudadanía.

