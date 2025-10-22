Lire en Fête Atelier Créatif Le Bourg Araules
Lire en Fête Atelier Créatif Le Bourg Araules mercredi 22 octobre 2025.
Lire en Fête Atelier Créatif
Le Bourg Bibliothèque Araules Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Atelier créatif avec l’Imprévisible Fabrique ! Tout public.
Le Bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Creative workshop with l’Imprévisible Fabrique! All ages.
German :
Kreativ-Workshop mit der Imprévisible Fabrique! Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Laboratorio creativo con la Fabrique Imprévisible! Aperto a tutti.
Espanol :
¡Taller creativo con la Imprévisible Fabrique! Abierto a todos.
L’événement Lire en Fête Atelier Créatif Araules a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire