Lire en Fête Atelier Créatif Le Bourg Araules

Lire en Fête Atelier Créatif Le Bourg Araules mercredi 22 octobre 2025.

Lire en Fête Atelier Créatif

Le Bourg Bibliothèque Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Atelier créatif avec l’Imprévisible Fabrique ! Tout public.

.

Le Bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Creative workshop with l’Imprévisible Fabrique! All ages.

German :

Kreativ-Workshop mit der Imprévisible Fabrique! Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Laboratorio creativo con la Fabrique Imprévisible! Aperto a tutti.

Espanol :

¡Taller creativo con la Imprévisible Fabrique! Abierto a todos.

L’événement Lire en Fête Atelier Créatif Araules a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire