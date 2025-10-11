Lire en Fête Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » Place de la Victoire Yssingeaux
Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » avec Azacraft ! Tout public.
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Origami « Intergalactic Pebbles » workshop with Azacraft! All ages.
German :
Origami-Workshop « Intergalaktische Kieselsteine » mit Azacraft! Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Laboratorio di origami « Ciottoli intergalattici » con Azacraft! Aperto a tutti.
Espanol :
¡Taller de origami « Guijarros intergalácticos » con Azacraft! Abierto a todos.
