Lire en Fête Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » Place de la Victoire Yssingeaux

Lire en Fête Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » Place de la Victoire Yssingeaux samedi 11 octobre 2025.

Lire en Fête Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques »

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » avec Azacraft ! Tout public.

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Origami « Intergalactic Pebbles » workshop with Azacraft! All ages.

German :

Origami-Workshop « Intergalaktische Kieselsteine » mit Azacraft! Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Laboratorio di origami « Ciottoli intergalattici » con Azacraft! Aperto a tutti.

Espanol :

¡Taller de origami « Guijarros intergalácticos » con Azacraft! Abierto a todos.

L’événement Lire en Fête Atelier Origami « Cailloux Intergalactiques » Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire