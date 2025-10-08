Lire en Fête Atelier Origami Bibliothèque Retournac

Lire en Fête Atelier Origami Bibliothèque Retournac mercredi 8 octobre 2025.

Lire en Fête Atelier Origami

Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Atelier Origami avec Azacraft ! Tout public.

Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Origami workshop with Azacraft! All ages.

German :

Origami-Workshop mit Azacraft! Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Laboratorio di origami con Azacraft! Aperto a tutti.

Espanol :

Taller de papiroflexia con Azacraft Abierto a todos.

