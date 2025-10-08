Lire en Fête Atelier Origami Bibliothèque Retournac
Lire en Fête Atelier Origami Bibliothèque Retournac mercredi 8 octobre 2025.
Lire en Fête Atelier Origami
Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Atelier Origami avec Azacraft ! Tout public.
Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Origami workshop with Azacraft! All ages.
German :
Origami-Workshop mit Azacraft! Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Laboratorio di origami con Azacraft! Aperto a tutti.
Espanol :
Taller de papiroflexia con Azacraft Abierto a todos.
L’événement Lire en Fête Atelier Origami Retournac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire