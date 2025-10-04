Lire en Fête Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier Bibliothèque Retournac

Lire en Fête Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier Bibliothèque Retournac samedi 4 octobre 2025.

Lire en Fête Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier

Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

2025-10-04

Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier avec l’Imprévisible Fabrique ! Tout public.

Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Vegetable Dyeing and Paper Making Workshop with l’Imprévisible Fabrique! Open to all.

German :

Workshop Pflanzenfärben und Papierherstellung mit l’Imprévisible Fabrique! Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Laboratorio di tintura vegetale e fabbricazione della carta con l’Imprévisible Fabrique! Aperto a tutti.

Espanol :

¡Taller de teñido vegetal y fabricación de papel con l’Imprévisible Fabrique! Abierto a todos.

