Lire en Fête Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier Bibliothèque Retournac

Lire en Fête Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier
Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 12:30:00
2025-10-04
Atelier Teinture Végétale et Fabrication de Papier avec l’Imprévisible Fabrique ! Tout public.
Bibliothèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Vegetable Dyeing and Paper Making Workshop with l’Imprévisible Fabrique! Open to all.
German :
Workshop Pflanzenfärben und Papierherstellung mit l’Imprévisible Fabrique! Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Laboratorio di tintura vegetale e fabbricazione della carta con l’Imprévisible Fabrique! Aperto a tutti.
Espanol :
¡Taller de teñido vegetal y fabricación de papel con l’Imprévisible Fabrique! Abierto a todos.
