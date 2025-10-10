Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Mairie Bessamorel

Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Mairie Bessamorel vendredi 10 octobre 2025.

Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales

Mairie Le Bourg Bessamorel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Conférence « Légendes et Croyances Populaires autour des pierres locales » par Patrice Rey !

.

Mairie Le Bourg Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Conference on « Popular legends and beliefs about local stones » by Patrice Rey!

German :

Vortrag « Legenden und Volksglauben rund um lokale Steine » von Patrice Rey!

Italiano :

Conferenza su « Leggende e credenze popolari sulle pietre locali » di Patrice Rey!

Espanol :

¡Conferencia sobre « Leyendas y creencias populares sobre las piedras locales », a cargo de Patrice Rey!

L’événement Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Bessamorel a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire