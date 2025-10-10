Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Mairie Bessamorel
Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Mairie Bessamorel vendredi 10 octobre 2025.
Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales
Mairie Le Bourg Bessamorel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Conférence « Légendes et Croyances Populaires autour des pierres locales » par Patrice Rey !
.
Mairie Le Bourg Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Conference on « Popular legends and beliefs about local stones » by Patrice Rey!
German :
Vortrag « Legenden und Volksglauben rund um lokale Steine » von Patrice Rey!
Italiano :
Conferenza su « Leggende e credenze popolari sulle pietre locali » di Patrice Rey!
Espanol :
¡Conferencia sobre « Leyendas y creencias populares sobre las piedras locales », a cargo de Patrice Rey!
L’événement Lire en Fête Conférence « Légendes et Croyances populaires autour des pierres locales Bessamorel a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire