Lire en Fête Exposition de l’Association Géologie 43 Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet
Bibliothèque 25 place Etienne Charbonnier Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Début : Lundi 2025-10-05
fin : 2025-11-02
2025-10-05
Exposition ouverte à tout public durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque !
English :
Exhibition open to the public during library opening hours!
German :
Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek für jedermann zugänglich!
Italiano :
Mostra aperta al pubblico durante gli orari di apertura della biblioteca!
Espanol :
Exposición abierta al público durante el horario de apertura de la biblioteca
L’événement Lire en Fête Exposition de l’Association Géologie 43 Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire