Lire en Fête Exposition de l’Association Géologie 43 Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet dimanche 5 octobre 2025.

Bibliothèque 25 place Etienne Charbonnier Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Début : Lundi 2025-10-05
fin : 2025-11-02

2025-10-05

Exposition ouverte à tout public durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque !
English :

Exhibition open to the public during library opening hours!

German :

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek für jedermann zugänglich!

Italiano :

Mostra aperta al pubblico durante gli orari di apertura della biblioteca!

Espanol :

Exposición abierta al público durante el horario de apertura de la biblioteca

