Lire en Fête Laboratoire de Matières Médiathèque René Garnier Retournac

Lire en Fête Laboratoire de Matières Médiathèque René Garnier Retournac lundi 29 septembre 2025.

Lire en Fête Laboratoire de Matières

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-29

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-09-29

Laboratoire de Matières crée par E. Maïno pour la C.C. des Sucs en 2023 ! Visite possible pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

.

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Laboratory of Materials created by E. Maïno for the C.C. des Sucs in 2023! Visits possible during media library opening hours.

German :

Laboratoire de Matières, das von E. Maïno für die C.C. des Sucs im Jahr 2023 eingerichtet wurde! Besichtigung während der Öffnungszeiten der Mediathek möglich.

Italiano :

Laboratorio di materiali creato da E. Maïno per il C.C. des Sucs nel 2023! Visitabile durante gli orari di apertura della mediateca.

Espanol :

Laboratorio de materiales creado por E. Maïno para el C.C. des Sucs en 2023 Puede visitarse durante el horario de apertura de la mediateca.

L’événement Lire en Fête Laboratoire de Matières Retournac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire