Lire en Fête Soirée Pyjama Le Bourg Araules

Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Soirée pyjama (Familial) ! Viens en pyjama pour écouter et participer à une veillée pleine d’histoires.
Le Bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Sleepover (Family)! Come in your pyjamas to listen to and take part in a story-filled evening.
German :
Pyjama-Party (Familiär)! Komm im Pyjama, um eine Nachtwache voller Geschichten zu hören und daran teilzunehmen.
Italiano :
Pigiama party (famiglia)! Venite in pigiama per ascoltare e partecipare a una serata piena di storie.
Espanol :
Fiesta de pijamas (en familia) Ven en pijama a escuchar y participar en una velada llena de historias.
