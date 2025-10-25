Lire en Fête Soirée Pyjama Le Bourg Araules

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Soirée pyjama (Familial) ! Viens en pyjama pour écouter et participer à une veillée pleine d’histoires.

Le Bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Sleepover (Family)! Come in your pyjamas to listen to and take part in a story-filled evening.

German :

Pyjama-Party (Familiär)! Komm im Pyjama, um eine Nachtwache voller Geschichten zu hören und daran teilzunehmen.

Italiano :

Pigiama party (famiglia)! Venite in pigiama per ascoltare e partecipare a una serata piena di storie.

Espanol :

Fiesta de pijamas (en familia) Ven en pijama a escuchar y participar en una velada llena de historias.

