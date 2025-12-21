Lire en folie à la micro-folie

Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-15 10:00:00

fin : 2026-02-05 11:30:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-02-05

Histoires à écouter

Venez tendre l’oreille et écouter une histoire au sein de la Micro-folie. Chaque lecture est suivie d’un temps d’échange et d’expression artistique. Pour les tout-petits, de 2 à 5 ans

Réservation conseillée

microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

07 65 89 59 99 .

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

