Lire en folie à la micro-folie, Saint-Amand-Montrond
Saint-Amand-Montrond Cher
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-15 10:00:00
fin : 2026-02-05 11:30:00
2026-01-15 2026-02-05
Histoires à écouter
Venez tendre l’oreille et écouter une histoire au sein de la Micro-folie. Chaque lecture est suivie d’un temps d’échange et d’expression artistique. Pour les tout-petits, de 2 à 5 ans
Réservation conseillée
microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr
07 65 89 59 99 .
Stories to listen to
