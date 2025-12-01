Lire en hiver Atelier 1, 2, 3, émotions ! La Compagnie des Livres Vernon

Lire en hiver Atelier 1, 2, 3, émotions !

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Atelier à partir de 6 ans.

Plongez dans les émotions avec l’illustratrice Carole Xénard (Mon anxiété à apaiser Hatier, 2025) . L’atelier proposera de dessiner les expressions du visage sur des personnages, comprendre la symbolique des couleurs et les attitudes corporelles en jeu.

Réservation obligatoire au 02 32 51 27 33 ou par mail à lacompagniedeslivres@hotmail.com

Rencontre organisée dans le cadre de l’événement Lire en hiver.

Lire en Hiver, c’est le meilleur moment pour découvrir les actualités des auteurs, autrices et maisons d’édition normands, au plus près de chez vous. Du 20 janvier au 8 février, partez à la découverte d’univers artistiques et littéraires variés, dans les bibliothèques et librairies de Normandie.

Renseignements https://www.normandielivre.fr/lire-en-hiver/ .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

