Lire en hiver Atelier artistique Réalise une frise murale Médiathèque de Vernon Vernon

Lire en hiver Atelier artistique Réalise une frise murale

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Avis de grand froid à la médiathèque de Vernon!

Un atelier artistique et ludique autour des boules de neige permettra aux participants et

participantes de fabriquer une frise murale avec l’illustratrice Carole Xénard en lien avec un précédent ouvrage Les Boules Les p’tits bérets, 2020.

Réservation obligatoire au 02 32 64 53 06 ou sur le site www.biblio.sna27.fr .

+33 2 32 64 53 06

