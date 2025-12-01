Lire en hiver Atelier Un oiseau au creux de ta main Librairie Cerises et Moineaux Vernon
Lire en hiver Atelier Un oiseau au creux de ta main
Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon Eure
Début : 2026-01-31 16:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Des mains en papier, des graines à coller ou dessiner et des oiseaux par dizaine à attirer,
voici le programme de l’atelier proposé par l’illustratrice Carole Xénard.
Atelier de 7 à 10 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 54 35 95 ou par mail à librairie.cerises@gmail.com .
Librairie Cerises et Moineaux 8 rue des Tanneurs Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 35 95 librairie.cerises@gmail.com
