Lire en hiver Bellengreville

Lire en hiver, c’est un évènement porté par Normandie Livre & Lecture qui propose aux bibliothécaires d’accueillir des auteurs et autrices normands.

Le mercredi 21 janvier à 14h, rendez-vous dans à la bibliothèque municipale de Bellengreville, pour une rencontre et un atelier avec Emmanuelle Halgand autrice de Oh, Renardeau ! Magellan & Cie , album jeunesse sorti en novembre 2025.

À la suite d’une dispute entre son papa et sa maman à son sujet, un petit renardeau décide de sortir, sans bruit, de son terrier, vers la liberté mais aussi vers les dangers.

Après un petit temps de lecture l’autrice Emmanuelle Halgand invitera les participants et participantes à s’exprimer visuellement.

Petits et grands bienvenus. A partir de 3 ans. Réservation conseillée au 02 31 23 68 38 ou par mail à contact@mairie-bellengreville.fr .

