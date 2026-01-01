Lire en hiver Place du Général de Gaulle Eu

Lire en hiver

Place du Général de Gaulle Médiathèque Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Un atelier avec le bédéiste Céka Mon écogeste pour protéger la planète. A partir de 10 ans. Gratuit. .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Eu 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lire en hiver

L’événement Lire en hiver Eu a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers