Lire en hiver Librairie Encre Marine Eu mercredi 21 janvier 2026.
Début : 2026-01-21 18:30:00
La Librairie Encre Marine vous propose Lire en Hiver Agir pour la planète une affaire d’adulte ? Avec Céka. Discussion pour les ados et les adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
