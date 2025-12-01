Lire en hiver Heure du thé en normand Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Lire en hiver Heure du thé en normand

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Avec Séverine Courard-Vieuxbled pour les éditions Skjaldmö

Et si on savourait le normand comme un bon thé? Autour d’une tasse fumante et de douceurs locales, redécouvrir ensemble les mots d’ici, les histoires d’hier et la beauté vivante de notre parler normand.

Réservation obligatoire au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25

