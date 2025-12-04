Lire en hiver Vernon

Lire en hiver

LIRE EN HIVER revient pour une deuxième édition!

Du 20 janvier au 8 février 2026, venez vous réchauffer dans 36 bibliothèques et librairies de l’ensemble de la Normandie, à la rencontre de 26 auteurs, autrices et maisons d’édition de la région.

Rencontres thématiques, ateliers, lectures théâtralisées, temps d’échanges le programme s’adresse à toutes et à tous, et porte l’ambition claire de faire découvrir la vitalité et la diversité de la création littéraire normande, des voix déjà reconnues à celles qui s’élèvent aujourd’hui.

Roman, polar, bande dessinée, poésie, traduction, sciences ou réflexions sur la société et l’intime: chaque rendez-vous sera une invitation à explorer le monde autrement. Pour les plus jeunes, enfants et adolescents, ateliers, lectures et dialogues sont pensés comme autant de passerelles vers le plaisir de lire.

Parce que la littérature doit circuler partout, Lire en Hiver s’invite en lycée, avec le dispositif Book Club en Hiver, mais aussi au CHU de Caen, et s’adresse aux personnes sous main de justice.

Cet hiver, offrez-vous la chaleur des mots, la proximité des rencontres et la convivialité des lieux de lecture normands. Lire, c’est résister au froid du monde, c’est inventer demain, ensemble.

Retrouvez le programme sur www.normandielivre.fr .

La Compagnie des Livres, Librairie Cerises et Moineaux, Médiathèques de Gasny et Pacy-sur-Eure Vernon 27200 Eure Normandie

