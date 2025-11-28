Lire en pyjama à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Lire en pyjama à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande vendredi 28 novembre 2025.

Lire en pyjama à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.

Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.

– Inscription auprès de la section jeunesse. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Lire en pyjama à la Médiathèque

On Friday nights we don’t go to bed like chickens. Children from 3 to 8 years old…and up come to listen to stories in the children’s room. Pajamas and comforters are accepted.

German : Lire en pyjama à la Médiathèque

Am Freitagabend gehen wir nicht wie die Hühner schlafen. Kinder von 3 bis 8 Jahren…und älter kommen in den Jugendraum, um Geschichten zu hören. Pyjamas und Kuscheltiere sind erlaubt.

Italiano :

Il venerdì sera non andiamo a letto come galline. I bambini dai 3 agli 8 anni… e non solo, vengono ad ascoltare le storie nella stanza dei bambini. Si accettano pigiami e peluche.

Espanol : Lire en pyjama à la Médiathèque

Los viernes por la noche no nos acostamos como las gallinas. Niños de 3 a 8 años… y más vienen a escuchar cuentos en la sala infantil. Se aceptan pijamas y peluches.

L’événement Lire en pyjama à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne