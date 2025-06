Lire ensemble Brumath 8 juillet 2025 09:30

Bas-Rhin

Lire ensemble 9 Rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 09:30:00

fin : 2025-07-08 10:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Petits et grands ! Venez découvrir les plaisirs et la richesse de la lecture à la médiathèque de Brumath.

Petits et grands ! Venez découvrir les plaisirs et la richesse de la lecture à la médiathèque de Brumath, lors d’un atelier gratuit animé par les puéricultrices de PMI. 0 .

9 Rue Jacques Kablé

Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Young and old! Come and discover the pleasures and richness of reading at the Brumath multimedia library.

German :

Klein und groß! Entdecken Sie die Freuden und den Reichtum des Lesens in der Mediathek von Brumath.

Italiano :

Grandi e piccini! Venite a scoprire il piacere e la ricchezza della lettura nella biblioteca multimediale di Brumath.

Espanol :

Jóvenes y mayores Ven a descubrir los placeres y la riqueza de la lectura en la biblioteca multimedia Brumath.

L’événement Lire ensemble Brumath a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau