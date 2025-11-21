Lire entre les vignes Thionville

Lire entre les vignes

Puzzle vous propose une association hors du commun pour découvrir le cru 2025 du Beaujolais nouveau.

En compagnie de Mourad Frik, comédien facétieux, et Serge Nennig, caviste aux Domaines qui montent, préparez-vous à une dégustation littéraire fruitée et amusante.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Puzzle invites you to join forces to discover the 2025 vintage of Beaujolais nouveau.

In the company of facetious comedian Mourad Frik and wine merchant Serge Nennig from Domaines qui montent, get ready for a fruity and amusing literary tasting.

Alcohol abuse is dangerous for your health, and should be consumed in moderation.

German :

Puzzle bietet Ihnen eine außergewöhnliche Kombination, um den Jahrgang 2025 des Beaujolais nouveau zu entdecken.

In Begleitung von Mourad Frik, einem schelmischen Schauspieler, und Serge Nennig, Weinhändler bei Domaines qui montent, bereiten Sie sich auf eine fruchtige und lustige literarische Weinprobe vor.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

Puzzle vi invita a unire le forze per scoprire l’annata 2025 del Beaujolais nouveau.

In compagnia di Mourad Frik, comico faceto, e Serge Nennig, enotecario di Domaines qui montent, preparatevi a una degustazione letteraria fruttata e divertente.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, quindi bevete con moderazione.

Espanol :

Puzzle le invita a unir sus fuerzas para descubrir la añada 2025 del Beaujolais nouveau.

En compañía de Mourad Frik, comediante caradura, y Serge Nennig, comerciante de vinos en Domaines qui montent, prepárese para una cata literaria afrutada y divertida.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

