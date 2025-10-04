Lire et Faire Lire, 25 ans, donne de la voix à la médiathèque ! Médiathèque Jérôme Carcopino Verneuil d’Avre et d’Iton

Avec une semaine d’avance, Lire et Faire Lire Sud Eure fête le 25ème anniversaire de l’association créée par Alexandre Jardin.

Au programme, des histoires et des kamishibaïs, celles lues par l’association, mais aussi pourquoi pas quelques unes que vous viendrez partager ?

Pour cette occasion, le journaliste Mehdi Litim et son association le Médiat’Eure, viendra donner la parole au public et à nos lectrices de choc.

Médiathèque Jérôme Carcopino 620 rue de la Madeleine 27130 Verneuil d'Avre et d'Iton Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 0232323076

