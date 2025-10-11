LIRE ET FAIRE LIRE A LA MEDIATHEQUE Port-Vendres

Début : 2025-10-11 11:00:00

Des lectures d’albums jeunesse pour rêver, rire, découvrir… et partager le plaisir des histoires en famille, avec les bénévoles passionnés de « Lire et faire lire ».

1, rue Dunant Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 25 79

English :

Readings of children?s books to dream, laugh, discover? and share the pleasure of stories with the whole family, with passionate volunteers from « Lire et faire lire ».

German :

Vorlesen von Kinderbüchern zum Träumen, Lachen, Entdecken? und um die Freude an Geschichten mit der Familie zu teilen, mit den begeisterten Freiwilligen von « Lire et faire lire » (Lesen und Lesen lassen).

Italiano :

Letture di libri per bambini per sognare, ridere, scoprire e condividere il piacere delle storie con tutta la famiglia, con gli appassionati volontari di « Lire et faire lire ».

Espanol :

Lecturas de libros infantiles para soñar, reír, descubrir… y compartir el placer de los cuentos con toda la familia, con los apasionados voluntarios de « Lire et faire lire ».

