LIRE ET FAIRE LIRE A LA MEDIATHEQUE Port-Vendres samedi 11 octobre 2025.
1, rue Dunant Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-11 11:00:00
2025-10-11
Des lectures d’albums jeunesse pour rêver, rire, découvrir… et partager le plaisir des histoires en famille, avec les bénévoles passionnés de « Lire et faire lire ».
English :
Readings of children?s books to dream, laugh, discover? and share the pleasure of stories with the whole family, with passionate volunteers from « Lire et faire lire ».
German :
Vorlesen von Kinderbüchern zum Träumen, Lachen, Entdecken? und um die Freude an Geschichten mit der Familie zu teilen, mit den begeisterten Freiwilligen von « Lire et faire lire » (Lesen und Lesen lassen).
Italiano :
Letture di libri per bambini per sognare, ridere, scoprire e condividere il piacere delle storie con tutta la famiglia, con gli appassionati volontari di « Lire et faire lire ».
Espanol :
Lecturas de libros infantiles para soñar, reír, descubrir… y compartir el placer de los cuentos con toda la familia, con los apasionados voluntarios de « Lire et faire lire ».
