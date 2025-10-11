Lire et faire Lire : des histoires pour rapprocher les générations Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Lire et faire Lire est une initiative citoyenne qui invite les personnes de plus de 50 ans à devenir bénévoles pour lire à des enfants et adolescents. Ces lectures, organisées en petits groupes au sein de crèches, écoles, collèges ou associations, permettent de transmettre le goût de la lecture tout en créant des ponts entre les générations. Les bénévoles bénéficient d’un accompagnement complet : formations à la lecture à voix haute, découverte de la littérature jeunesse, conférences thématiques, rencontres conviviales et ateliers “bien-être”. Au-delà des mots, c’est une aventure humaine enrichissante, où chaque histoire devient un vecteur de lien, de mémoire et de plaisir partagé.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations: lireetfairelire@ligueparis.org

Tout public.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris