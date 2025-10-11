LIRE ET FAIRE LIRE DONNE DE LA VOIX Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T11:00 – 2025-10-11T11:30

Fin : 2025-10-11T11:00 – 2025-10-11T11:30

Pour célébrer ses 25 ans, le samedi 11 octobre 2025 à 11 heures, « Lire et faire lire » organise une grande lecture simultanée dans toute la France, en métropole, en outre-mer, mais aussi au Canada, en Suisse et en Pologne. Pendant 25 minutes, les bénévoles offriront un moment de lecture à voix haute aux enfants et à leurs familles, dans les écoles, crèches, bibliothèques, parcs et autres lieux publics, ainsi qu’à la radio.

Les bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE Haute Marne ont choisi l’Abbaye de Trois-Fontaines pour offrir cette lecture le 11 octobre à 11h (intérieur ou extérieur selon météo).

Lire et faire lire donne de la voix : une action symbolique, joyeuse et généreuse pour faire entendre que la lecture est un plaisir et un lien fort entre les générations.

Entrée libre.

Toutes les informations sur https://www.abbayedetroisfontaines.com/agenda/lire-et-faire-lire-donne-de-la-voix/

Renseignements : Lire et Faire Lire Haute Marne : education@ligue52.org

Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines : abbayetroisfontaines@gmail.com

Infos pratiques :

Abbaye de Trois-Fontaines

Place du Château

51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE

