Lire et faire lire donne de la voix ! Médiathèque François Mitterrand Clamecy

Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Clamecy Lire et faire lire donne de la voix ! A la médiathèque L’association « Lire et faire lire » est un programme national périscolaire d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle Accès libre .

