Lire et faire lire donne de la voix ! Médiathèque François Mitterrand Clamecy
Lire et faire lire donne de la voix ! Médiathèque François Mitterrand Clamecy samedi 11 octobre 2025.
Lire et faire lire donne de la voix !
Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Clamecy Lire et faire lire donne de la voix ! A la médiathèque L’association « Lire et faire lire » est un programme national périscolaire d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle Accès libre .
Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
English : Lire et faire lire donne de la voix !
German : Lire et faire lire donne de la voix !
Italiano :
Espanol :
L’événement Lire et faire lire donne de la voix ! Clamecy a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Clamecy Haut Nivernais