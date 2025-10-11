Lire et faire lire donne la voix ! Médiathèque Co-Libris Domérat

Médiathèque Co-Libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat Allier

Pour célébrer les 25 ans de l’association Lire et faire lire, une lecture de contes est organisée en simultané par l’ensemble de ses coordinations en France et à l’international.

Médiathèque Co-Libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

To celebrate the 25th anniversary of the Lire et faire lire association, a storytelling event is being organized simultaneously by all the association?s coordinating bodies in France and abroad.

German :

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Vereins Lesen und Lesen lassen wird eine Märchenlesung organisiert, die gleichzeitig von allen seinen Koordinationen in Frankreich und im Ausland durchgeführt wird.

Italiano :

Per celebrare il 25° anniversario di Lire et faire lire, tutti gli organismi di coordinamento dell’associazione in Francia e all’estero organizzano simultaneamente un evento di narrazione.

Espanol :

Para celebrar el 25 aniversario de Lire et faire lire, todas las coordinaciones de la asociación en Francia y en el extranjero organizan simultáneamente un cuentacuentos.

