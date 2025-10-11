Lire et faire lire donne la voix ! Médiathèque Co-Libris Domérat
Lire et faire lire donne la voix ! Médiathèque Co-Libris Domérat samedi 11 octobre 2025.
Lire et faire lire donne la voix !
Médiathèque Co-Libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat Allier
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Pour célébrer les 25 ans de l’association Lire et faire lire, une lecture de contes est organisée en simultané par l’ensemble de ses coordinations en France et à l’international.
Médiathèque Co-Libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
To celebrate the 25th anniversary of the Lire et faire lire association, a storytelling event is being organized simultaneously by all the association?s coordinating bodies in France and abroad.
German :
Zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Vereins Lesen und Lesen lassen wird eine Märchenlesung organisiert, die gleichzeitig von allen seinen Koordinationen in Frankreich und im Ausland durchgeführt wird.
Italiano :
Per celebrare il 25° anniversario di Lire et faire lire, tutti gli organismi di coordinamento dell’associazione in Francia e all’estero organizzano simultaneamente un evento di narrazione.
Espanol :
Para celebrar el 25 aniversario de Lire et faire lire, todas las coordinaciones de la asociación en Francia y en el extranjero organizan simultáneamente un cuentacuentos.
