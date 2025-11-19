Lire et faire lire fête ses 25 ans Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Lire et faire lire fête ses 25 ans Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 19 novembre 2025.

25 ANS : 25 MINUTES DE LECTURE



Le 11 octobre 2025, Lire et faire lire donne de la voix et fête ses 25 ans. Depuis un quart de siècle, l’association, portée par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales, tisse des liens précieux entre les générations à travers les livres.

Partout en France, dans les départements de métropole ou d’outre-mer, y compris au Canada, en Suisse et en Pologne, à 11 heures précises, des milliers de bénévoles de plus de 50 ans se rassembleront, ouvriront un livre et offriront aux enfants une bulle de découverte, d’évasion et d’imagination.

Le mercredi 11 octobre | 11h À partir de 4 ans

Durée : 25 min

Pendant 25 minutes, laissons-nous porter par les histoires, écoutons les voix qui partagent, qui font voyager, qui font rêver.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/