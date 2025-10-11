Lire et faire lire fête ses 25 ans ! Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Lire et faire lire fête ses 25 ans ! Rue Jean Teilliet Saint-Junien samedi 11 octobre 2025.

Lire et faire lire fête ses 25 ans !

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La Médiathèque de Saint-Junien vous convie à venir profiter d’un moment de lecture festif avec les bénévoles de l’association Lire et faire lire. De merveilleuses histoires à écouter en famille, pour petits et grands. Cet événement aura lieu simultanément dans plusieurs lieux culturels de Haute-Vienne Ambazac, Rilhac-Rancon, Châteauneuf-la-Forêt, Limoges (librairie Rêv’en pages), Meuzac (Maison du Père Castor) et bien sûr… à Saint-Junien ! Une belle occasion de repartir les bras chargés de livres… et la tête remplie d’histoires. .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

English : Lire et faire lire fête ses 25 ans !

German : Lire et faire lire fête ses 25 ans !

Italiano :

Espanol : Lire et faire lire fête ses 25 ans !

L’événement Lire et faire lire fête ses 25 ans ! Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Porte Océane du Limousin