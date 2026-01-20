Lire et Faire Lire Médiathèque Centre Culturel Tonneins
Lire et Faire Lire Médiathèque Centre Culturel Tonneins mercredi 4 février 2026.
Lire et Faire Lire
Médiathèque Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-04
Conte à la médiathèque municipal.
– Sur réservation auprès de la Médiathèque.
Conte à la médiathèque municipal.
– Sur réservation auprès de la Médiathèque. .
Médiathèque Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 57 58 bibliotheque@mairie-tonneins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lire et Faire Lire
Storytelling at the Médiathèque municipal.
– Bookings required at the Médiathèque.
L’événement Lire et Faire Lire Tonneins a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Val de Garonne