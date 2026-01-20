Lire et Faire Lire Médiathèque Centre Culturel Tonneins

Lire et Faire Lire

Lire et Faire Lire Médiathèque Centre Culturel Tonneins mercredi 1 avril 2026.

Lire et Faire Lire

Médiathèque Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Conte à la médiathèque municipal.
– Sur réservation auprès de la Médiathèque.
Conte à la médiathèque municipal.
– Sur réservation auprès de la Médiathèque.   .

Médiathèque Centre Culturel Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 57 58  bibliotheque@mairie-tonneins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lire et Faire Lire

Storytelling at the Médiathèque municipal.
– Bookings required at the Médiathèque.

L’événement Lire et Faire Lire Tonneins a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Val de Garonne