Lire Freud Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mardi 23 septembre 2025.

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

2025-09-23 20:30:00

2025-09-23 22:30:00

2025-09-23

TDAH

A l’écoute des diagnostics ? L’abord contemporain du malaise de notre société vise à normer, classer et uniformiser les êtres humains et leur santé mentale. Dans les institutions et les lieux de soins, que faire de la question diagnostique puisque les sujets se présentent de plus en plus avec un diagnostic posé, en font un usage et un savoir. Leur donner la parole reste incontournable pour entendre ce que chacun à en dire et pour orienter une pratique qui tienne compte de la singularité des modes de vie et des souffrances. C’est ce que nous vous proposons de faire valoir lors de trois soirées de travail autour de « TDAH, autisme, dépression ».

Thème de cette première soirée « Qu’en disent-ils ? »

Inattention, agitation motrice, hyperactivité sont les symptômes le plus souvent décrits pour évoquer un TDAH. Ce trouble a envahi en quelques années les cours d’école et les foyers devenant un véritable sujet de société et une cause de santé publique. Alors comment, dans cette uniformisation des symptômes, accueillir la parole singulière de l’enfant et de ses parents ? Qu’ont-ils à nous dire, eux, de ce qui leur arrive ?

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

