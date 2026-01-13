Lire la nature 2026 Musée de la Chasse et de la Nature Paris 31 janvier et 1 février Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée en ligne (liens pour les inscriptions à venir).

Le festival Lire la Nature propose un week-end où littérature, sciences, art, théâtre et écologie dialoguent en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard ».

Pour sa 8ᵉ édition, le festival Lire la Nature propose un week-end où littérature, sciences, art, théâtre et écologie dialoguent en liberté. Les 31 janvier et 1 février 2026, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature, au coeur du Marais à Paris, et convie le public à deux journées foisonnantes imaginées autour d’un thème central : « Changer de regard ». Une invitation à voir le vivant autrement, à déplacer nos perceptions, à interroger nos certitudes — à apprendre, en somme, à regarder la faune sauvage, la forêt, les insectes, les rivières, les océans, les montagnes, comme si c’était la première fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00

https://chassenature.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2108955327420400201

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives Paris Quartier des Archives Paris 75003 Paris



